Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Tayyar'dan ilginç ifşa: 'Operasyonu engellemek istediler, güçleri yetmedi' /11 Eylül 2025 12:21

AKP'li Tayyar'dan ilginç ifşa: 'Operasyonu engellemek istediler, güçleri yetmedi'

Can Holding'e yönelik operasyonu önlemek için çok sayıda kişinin harekete geçtiğini söyleyen AKP'li Şamil Tayyar, "‘Ağabey’ dedikleri Kenan Tekdağ’ın gözaltına alınması, tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in bile gardını düşürdü. ‘Beni kurtarın yoksa konuşurum’ dercesine aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı. Velhasıl, yeni sürprizlere açık, cesurca, büyük bir operasyon" dedi.

SHABER3.COM

Can Holding'e sabah saatlerinde operasyon düzenlenmesi ve holding bünyesindeki 121 şirketeel konularak TMSF'ye devredilmesinin yankıları sürerken, AKP'li Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir iddia geldi.

"YARGININ TANRISI'NIN GÜCÜ DE KİFAYETSİZ KALDI"
Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun önlenmesi için çok sayıda kişinin devrede girdiğine ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Can Holding’e bağlı Show TV, Habertürk ve Bloomberg dahil 121 şirkete el kondu. Holding, 254 milyon liralık suç gelirini aklamak, 88 milyar liralık kaynağı belirsiz geliri kullanmakla suçlanıyor.

Suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, kaçakçılık ve kara para aklama iddiasıyla patronlar dahil 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonu önlemek için son günlerde kendini paralayan çok kişi oldu, güçleri yetmedi.

Örgüt üyelerinin ‘yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı. ‘Ağabey’ dedikleri Kenan Tekdağ’ın gözaltına alınması, tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in bile gardını düşürdü. ‘Beni kurtarın yoksa konuşurum’ dercesine aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı.

Velhasıl, yeni sürprizlere açık, cesurca, büyük bir operasyon. İzleyelim."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Tayyar'dan ilginç ifşa: 'Operasyonu engellemek... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:04