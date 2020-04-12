Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Tayyar'dan küstah sözler! /12 Nisan 2020 00:30

AKP'li Tayyar'dan küstah sözler!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili Şamil Tayyar, şahsi Twitter hesabında hiçbir şeyden haberi olmayan, son dakikada gelen sokağa çıkma yasağı kararı üzerine temel ihtiyaçları için market ve fırınlara koşan vatandaşa hakaret etti.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski milletvekili Şamil Tayyar, hükûmetin dün akşam 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki saat kala iki günlüğüne sokağa çıkma yasağı kararı ilan etmesinin yol açtığı kaosun sorumluluğunu vatandaşa yükledi.

Tayyar şahsi Twitter hesabında hiçbir şeyden haberi olmayan, son dakikada gelen yasak kararı üzerine temel ihtiyaçları için market ve fırınlara koşan vatandaşa hakaret etti. 

TAYYAR: SOPADAN ANLAYANIN SIRTINDAN DEĞNEK EKSİK OLMAZ!

Tayyar, "Tüm haber kanalları boş sokaklardan görüntüler yayınlıyor. Günlerdir süren ‘gönüllü karantina’ çağrılarına kulak asmayanlar evlerinde. Kurala özgür irademizle uymak varken, sopayla hizaya girdik. Laftan değil sopadan anlayanın sırtından değnek eksik olmaz." dedi. 
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