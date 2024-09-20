Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Tayyar'dan partisine Anayasa eleştirisi: 'Anayasa talebi, ilk 20’ye bile girmiyor' /20 Eylül 2024 10:23

AKP'li Tayyar'dan partisine Anayasa eleştirisi: 'Anayasa talebi, ilk 20’ye bile girmiyor'

AKP'li Şamil Tayyar, kamuoyu yoklamalarında halkın önemli sorunlarının hayat pahalılığı olduğunu vurgulayarak "Anayasa talebi, ilk 20’ye bile girmiyor" dedi. Tayyar, toplumun "Ne yapılmak isteniyor da anayasa engeldir?" diye sorduğunu ve kendisinin de aynı düşüncede olduğunu belirtti.

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Başka AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar temsilcileri sıklıkla Türkiye'nin "yeni anayasa" ihtiyacından söz ediyor. Son dönemde partisine yönelik eleştirel çıkışlarıyla bilinen eski AKP milletvekili Şamil Tayyar ise halkta anayasa beklentisi ve talebi olmadığını belirtti. 

Tayyar, kamuoyu yoklamalarında halkın önemli sorunlarının hayat pahalılığı olduğunu vurgulayarak "Anayasa talebi, ilk 20’ye bile girmiyor" dedi.

Şamil Tayyar, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kamuoyu araştırma şirketlerinin gündem taramasında öne çıkan 4 sorun var:

1-Hayat Pahalılığı.

2-İşsizlik.

3-Sığınmacılar.

4-Ehliyet/Liyakat.

Yeni Anayasa talebi, ilk 20’ye bile girmiyor. Ayrıca gezdiğimiz, dolaştığımız hiçbir yerde yeni Anayasa isteğinde bulunan tek kişi görmedik.

Elbette, sade, anlaşılır, kısa, öz, demokratik bir Anayasa arzumuzdur. Ne var ki toplumun öncelikleri çok farklı. Bu farklılaşmanın önemli nedeni, hayat pahalılığı gibi çözümünü istedikleri sorunlarla yeni anayasa ihtiyacı arasında bağ olmadığını düşünmeleridir. Özetle ‘Ne yapılmak isteniyor da Anayasa engeldir’ diye soruyorlar. Ben de farklı düşünmüyorum.

Buradan çıkarılacak temel ders, refahı tabana yaymadan geniş kitlelerle sistemi uzlaştırmanın zorlaştığı, Anayasa tartışmalarını ‘soyut’ bulduğudur. Önce, toplumun gündemi…"

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