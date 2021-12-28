AKP'li Tevfik Göksu'dan 'şaibeli' İBB açıklamaları

NE OLMUŞTU?





Gazeteci İsmail Saymaz, CHP’li Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye’sine alınan çalışan sayısıyla ilgili karışıklığın AKP Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan kaynaklandığını yazdı.Söz konusu tartışmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği 45 bin rakamının daha önce iki kez Göksu tarafından dile getirildiğini hatırlatan Saymaz, halktv.com’da yayımlanan bugünkü yazısında Göksu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.Göksu’nun söz konusu rakam için “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verisi” olduğunu söylediğini aktaran Saymaz, “Göksu'nın verdiği yanıttan, bu verinin gayrıresmi yollarla edinildiğini anladım. Zaten Göksu'nun benimle paylaştığı bilgisayar ortamında hazırlanmış kağıtta SGK'nın ya da başka bir kurumun adı ve mührü yer almıyor. Kağıtta ‘İBB ve bağlı kuruluşlara 12 Kasım 2021 tarihine kadar SGK'ya bildirimde bulunduğu sayı’ diye yazıyor. Buna göre 45.029 işçi alınmış görünüyor” diye yazdı.Saymaz Göksü ile görüşmesinin devamını şöyle aktardı:'Soylu, önceki tarihli rakamları almış'Göksu'ya "Bakan Soylu, neye göre 33 bin rakamını açıkladı?" diye sordum. Göksu da "Muhtemelen ocak ayı başındaki rakamlar. Bakanımız önceki tarihli almış olabilir" dedi."İBB'de terör örgütü iltisaklı çalışanlara dair sizin bir tespitiniz var mı?" diye sordum."Belediye koridorlarında konuşulanlar var. Fiilen x, y, z deme şansına sahip değilim ama koridorlarda çok dillendiriliyordu. Bakanımız dillendirilen şeyi isimlendirdi" diye yanıtladı."Somut bir tespitiniz var mı?" sorusunu yönelttim.Şöyle dedi:"Bir insanı net tespit olmadıkça bir konuyla ilgili isimlendirmek hakkaniyet ve hukuk adına doğru olmaz. Elbette bilgimiz var. Bakanımızın elinde datalar var. Benim elimde öyle bir data yok. Kalkıp da zanla öyle bir ifadeyi kullanmak vicdanen doğru olmaz."Sabah ve Yenişafak gazetelerinin bazı çalışanların adlarını verip fotoğrafını bastığını hatırlattığımda, "Onlar bakanlığın açıklamalarıyla ortaya çıkan veriler üzerinden yapılan galiba... Elimde 'Şu şudur diyeceğim' bir data mevcut değil. Öyle bir istihbarat yok yani" diye konuştu.İmamoğlu'nun da aynı savunmayı yaptığını ifade ettim."İmamoğlu'nun yapması gereken önemli bir iş vardı, onu yapmadı. Böyle bilgi varsa araştırıp kimdir diye bakması gerekirdi" dedi.Göksu, yönettiği Esenler Belediyesi'nde, çalışanların İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arşiv araştırması yapıldıktan sonra işe alındığını söyledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de 'terörle iltisaklı' kişiler olduğunu söylemişti. İBB'ye konuyla ilgili resmi bilgi vermeyen İçişleri, önceki gün akşam saatlerinde soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Açıklamanın sosyal medya üzerinden yapılmasını eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün bir basın toplantısı düzenleyerek işleyişe tepki göstermişti.