Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Tolga Ağar'dan açıklama /07 Mayıs 2021 13:41

AKP'li Tolga Ağar'dan açıklama

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, kendisine yönelik organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ileri sürdüğü iddialara yanıt verdi.

SHABER3.COM

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu ve AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, kendisine yönelik organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı iddialara yanıt verdi.

Ağar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir yurtdışında kaçak yaşadığı anlaşılan suç örgütü mensubu S.P isimli kişi tarafından şahsıma yönelik iftiraları reddediyorum.

Hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması için hukuki işlemleri başlatacağım.

Şaibe yaratarak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.

Buradaki kurnazlık, siyasi husumet içerisinde olunan çevrelerin iftirasına destek vereceği ümididir. Daha düne kadar kendisine hakaret ederek itibarsız şahıs muamelesi yapanların, amaç siyasete malzeme olarak kullanma olunca, konu ile ilgili hiçbir araştırma soruşturma lüzumu görmeksizin, hevesle üzerine atlamalarını derin bir üzüntü ile karşılıyorum.

Kendi siyasi hesaplarına suç örgütü mensubunun beyanlarını dayanak yapmaya çalışanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum.

Türkiye'de herkes herkesi tanır, bilir ve değerlendirir.

Tezyif müyezzifin kadri ile mütenasiptir" yani "Hakaret, hakaret edenin gücü ve kişiliği ile orantılıdır."

Kamuoyuna saygılarımla sunarım."

Ağar'ın açıklaması şöyle:


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