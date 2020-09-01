Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li troll bile "bu kadarı fazla" dedi /01 Eylül 2020 11:10

AKP'li troll bile "bu kadarı fazla" dedi

Hükûmetin otomobillerin Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yaptığı fahiş zam Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) verdiği sınırsız destekle tanınan Tuğrul Selmanoğlu'nu bile çileden çıkardı.

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Sosyal medyada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) trollerinden biri olarak bilinen Tuğrul Selmanoğlu, açtı ağzını yumdu gözünü.

Selmanoğlu şahsi Twitter hesabında, “1600 ila 2000 CC arası araç aldığında yüzde 150 ÖTV ödüyorsun. Böyle bir ÖTV dünyanın hiçbir yerinde yok. Devlet resmen araba alma, at al diyor.” ifadelerini kullandı.

"DAVAYI SATTI" ELEŞTİRİLERİNE NASIL CEVAP VERDİ?

Selmanoğlu şunları dile getirdi: “ÖTV zammını eleştirdim diye davayı satmışım. Sevinç gözyaşı döken yüz, sen davayı Ak Parti’nin her icraatını alkışlamak olarak görüyorsan davayı anlamamışsın. İstanbul Sözleşmesi'ni de Ak Parti imzaladı, şimdi kaldırılsın diye ağlıyorsun. Demek ki yapılan her şey her zaman doğru değil.”

Selmanoğlu arabasından çektiği videolarda AKP'ye muhalif herkesi, "Patates soğana vatanımızı sattınız." diyerek eleştirmişti.


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