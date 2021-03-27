Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var /27 Mart 2021 13:51

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP’nin sosyal medyada en bilinen trollerinden Tuğrul Selmanoğlu, AKP'li Hamza Dağ’ın danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP’nin sosyal medyada en bilinen trollerinden Tuğrul Selmanoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Seçim döneminde, ”Patates soğana vatanımızı sattınız" diyen ve lüks araba satın alan AKP’li troll Selmanoğlu, uyuşturucu kullandığına dair görüntüleri ortaya çıkan AKP’li Ayvatoğlu gibi birçok ismin partide bulunduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Selmanoğlu, “Ayvatoğlu meselesi can sıkıcı. İşin kötü tarafı bizde böyle çok adam var” dedi.
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