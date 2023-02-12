Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı: "Tasmalı köpek..." /12 Şubat 2023 14:18

AKP'li trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı: "Tasmalı köpek..."

AKP'nin sosyal medya trollerinden Tuğrul Selmanoğlu'ndan provokatif bir deprem paylaşımı geldi. Deprem bölgeleri için yardım talebinde bulunan ve kendilerine yeterli devlet yardımı gelmediğini söyleyen depremzedelerle dalga geçen Selmanoğlu "tasmalı köpek" benzetmesi yaptı.

AKP'lil trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı: "Tasmalı köpek..."

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 2 deprem, 10 ilde ağır yıkıma neden oldu. Can kayıpları artarken arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor. Bu süreçte, AFAD ekiplerinin koordine olamadığı ve bazı bölgelere yardımların ya hiç gidemediği ya da geç gittiği eleştirileri de gündem oldu. Ancak eleştiri yapan yurttaşlar, iktidara yakın isimlerin hedefinde. AKP'nin sosyal medya trollerinden Tuğrul Selmanoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yardım talebinde bulunan depremzedeleri ve iktidara organizasyonluk eleştirileri yapanları hedef aldı. 

Selmanoğlu, sosyal medya hesabından provakatif paylaşımda bulundu. Bir video yayımlayan Selmanoğlu, "Hayırlı akşamlar arkadaşlar... Elbistan'da çok büyük su sıkıntısı var, çadır yok. Devlet yok yani burada. Bilmiyorum yani siyaset yapmak istemiyorum ama devlet yok. Yiyecek, su yok. Bakın kimse yok, devlet diye bir şey yok. Kimse gelmemiş. Biraz hain tasmalı köpek taklidi yapayım dedim. Tasmalı it taklidi yapayım dedim. Haysiyetsiz, namuzsuz taklidi yapayım dedim. Yapamadım herhalde" diyerek hareketlerde bulundu.


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AKP'lil trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı: "Tasmalı köpek..."

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