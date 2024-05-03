Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken Osman Kavala çıkışı: /03 Mayıs 2024 21:29

AKP'li Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken Osman Kavala çıkışı:

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu yargılanan Osman Kavala ile ilgili AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış geldi. “Osman Kavala'nın yeniden yargılanmasına neden karşı çıkıyorlar?” diyen Türkeş, Kavala'nın yargılanmasına ilişkin görüşlerini ifade etti.

SHABER3.COM

Gezi Parkı davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası alan Osman Kavala son günlerde yeniden gündeme geldi.
İktidara yakın medya CHP'ye karşı yumuşuyor mu? Selvi: Özgür Özel, Türkiye’nin önünün açılmasına katkı yapabilir

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen yazar Abdülkadir Selvi, “Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?” sorusunu sormasının ardından gündeme getirdiği Gezi Parkı tutuklularıyla ilgili çok dikkat çeken bir çıkış da AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’ten geldi.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş Osman Kavala'nın yargılanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkeş'in paylaşımı şöyle:

"Osman Kavala'nın Yeniden Yargılanma Süreci:

Türkiye'nin hem uluslararası alanda hem de iç hukuk açısından önemli bir davası olan "Osman Kavala" davasının Avukatları Yargılamanın yenilenmesi dilekçesi vermişler. Malumunuz Osman Kavala 7 yıldır yargılanıyor ve tutuklu. Konu medyada yer aldı. Bir sürü (hukukçu) ve hukukçu sıfatı taşımayan kişiler davaya vakıf değilken ve en önemlisi dilekçenin tümünü görmeden konunun aleyhine fikir beyan etmeye başladılar. Ben şahsen merak ediyorum bu kişiler neye dayanarak ve neye karşı çıktılar.

A- Abdülkadir Selvinin meseleyi yazmış olmasına mı?

B- Osman Kavala'nın nihayet tahliye olma ihtimalinin yüksek olmasına mı?

C- Türkiye'nin uluslararası arenada haksız ithamlardan kurtulmasına mı?

D- Kendilerinin bunu akıl edememesine mi?

E- Onların oluşturmaya çalıştıkları gri ortamdan sislerin dağılıyor olmasına mı?

F- Düşünmek bile istemiyorum ama; acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali mi bazı çevreleri rahatsız ediyor?"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:52:03