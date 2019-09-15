AKP'li Turan: Aslında İmamoğlu kazanmadı

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde İstanbul’u kaybetmedikleri belirten AKP’li Bülent Turan, “İmamoğlu kazanmadı İstanbul’da biz hediye ettik. Bir daha mümkün değil” dedi.





31 Mart yerel seçimlerinde “oylarımız çalındı” iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettiren AKP, 23 Haziran’da tekrarlanan seçimde 800 bin oy farkıyla büyük bir hezimet yaşadı. Fakat AKP’nin bu yenilgiyi sindiremediği veya gerçeği görmek istemedikleri AKP’li yöneticilerin açıklamalarında görülüyor.

AKP Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Habertürk’te katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ve AKP’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında konuştu. AKP’li Turan “Ahmet Davutoğlu şimdilerde ortak akıldan bahsediyor ama Başbakanken 4 danışmanıyla tüm Türkiye’yi idare etmeye çalışıyordu.” dedi.







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Bülent Turan





“ERDOĞANSIZ, BÜLENT TURAN BİR HİÇTİR”





Ahmet Davutoğlu ve ekibinin istifasının ardından AKP’den kaç kişi istifa ettiği yönündeki soruyu geçiştiren Bülent Turan, söz konusu istifaların parti içerisinde dayanışmayı artırdığını iddia etti. AKP’nin birçok dönemde benzer dönemler geçirdiği ve partiden ayrılanların amacının “Erdoğansız bir AKP” olduğunu ifade eden Turan, “Erdoğansız Bülent Turan, TBMM’de bir hiçtir” ifadesiyle Tayyip Erdoğan’a sadık olduklarını vurguladı. Konuşmasına devam eden Turan, “Erdoğan olmasa biz Ak Partili vekiller hepimiz bir hiçiz. Erdoğan’la olun diye oy aldık.” ifadesini kullandı.





31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçimlerini kaybeden AKP’nin gittikçe oy kaybettiği yönündeki açıklamaları ve “AKP’nin 23 Haziran’ı nasıl okudu?” yönündeki soruları değerlendiren AKP’li Turan, İstanbul seçimlerinde kaybetmedikleri aksine “İmamoğlu İstanbul’da kazanmadı biz hediye ettik tabiri caiz ise” dedi. “Bir daha İmamoğlu’nun İstanbul kazanma imkanı yok” diyen Turan, AKP’nin İstanbul hala birinci parti olduğunu ve yeniden İstanbul’u alacaklarını iddia etti.