Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Türkeş'ten aykırı çıkış: Anayasayı bu kadar çok değiştirmek... /04 Haziran 2021 10:53

AKP'li Türkeş'ten aykırı çıkış: Anayasayı bu kadar çok değiştirmek...

Yeni anayasa tartışmalarını değerlendiren AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, "Anayasaların her 3-5-10 veya 20 yılda bir sil baştan değiştirilmesi veya değiştirilmek istenilmesi hadisesi hem dünyada eşine az rastlanır bir durumdur hem de son derece sakıncalıdır" dedi.

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Tuğrul Türkeş, Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı'nın (TÜDEV) sitesinde Anayasa çalışmalarını değerlendirdi.

Türkeş, TÜDEV sitesinde "Anayasa Dükkanı Talan Ediliyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında, şu ifadelere yer verdi:

'Dünyada eşine az rastlanır bir durum'

*Anayasalar değiştirilemezler mi? Hiç şüphesiz anayasalar şartlara ve ihtiyaçlara göre onarılabilir. Ancak anayasaların her 3-5-10 veya 20 yılda bir sil baştan değiştirilmesi veya değiştirilmek istenilmesi hadisesi hem dünyada eşine az rastlanır bir durumdur hem de son derece sakıncalıdır.

*'Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez' ilk 4 madde dışında 1982 Anayasasının çok büyük bir kısmı bugün zaten değişmiş vaziyettedir.

*21. yüzyılda kalıcı ve toplumu onlarca yıl taşıyabilecek ve yönlendirecek bir anayasayı hazırlamak; ne mazilerinde maluliyet bulunan hukuk adamlarının işidir, ne de meclisin herhangi bir döneminde herhangi bir partiden meclise girmiş, hukuk okumuş ve/veya diploması olanların ve/veya bir sonraki dönem 'Acaba bana da bir yerden fırsat doğar mı?' ümidindeki üniversite kadrolarının işi değildir. Bu hiçbir şekilde bu şahısların hakkı da haddi de değildir.

'Anayasa canımız sıkılınca değiştirebildiğimiz, çöpe attığımız bir elbise değildir'

*Türk siyaset kurumu 2023 yılında yani Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir anayasayı dokumak istiyorsa eğer, kültür kökü ve siyasi felsefesiyle birlikte Türk milletinin kurucu kodlarını ihya etmekten başka bir çaresi bulunmamaktadır.
Anayasa milletçe giydiğimiz, çıkardığımız ve canımız sıkılınca değiştirebildiğimiz, çöpe attığımız yahut bağışladığımız bir elbise değildir, bizzat derimizde taşıdığımız ve derimize kazınan bir olgudur.
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