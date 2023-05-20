AKP'li Türkyılmaz, İmamoğlu’nu tehdit etti: Seçim geçsin özel ilgileneceğiz

AKP’nin İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu tehdit etti.
Türkyılmaz yaptığı paylaşımda, “İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır…” ifadelerini kullandı.
Türkyılmaz yaptığı paylaşımda, “İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır…” ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU SİYASİ YASAK VE HAPİS CEZASI ÇARPTIRILMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada siyasi yasak ve hapis cezasına çarptırılmıştı.
İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Öte yandan siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasına da karar verilmişti.