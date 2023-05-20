AKP'li Türkyılmaz, İmamoğlu’nu tehdit etti: Seçim geçsin özel ilgileneceğiz

AKP’nin İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu tehdit etti.



Türkyılmaz yaptığı paylaşımda, “İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır…” ifadelerini kullandı.





