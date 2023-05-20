Samanyolu Haber /Politika / AKP'li Türkyılmaz, İmamoğlu’nu tehdit etti: Seçim geçsin özel ilgileneceğiz /20 Mayıs 2023 11:45

AKP'li Türkyılmaz, İmamoğlu’nu tehdit etti: Seçim geçsin özel ilgileneceğiz

28 Mayıs’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözdağı veren AKP İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, ‘‘Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır.’’ dedi.

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AKP’nin İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu tehdit etti.

Türkyılmaz yaptığı paylaşımda, “İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır…” ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU SİYASİ YASAK VE HAPİS CEZASI ÇARPTIRILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada siyasi yasak ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Öte yandan siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasına da karar verilmişti.
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