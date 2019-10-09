Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Ünal cinayet günü polise ifade vermemiş /09 Ekim 2019 11:28

AKP'li Ünal cinayet günü polise ifade vermemiş

Nadira Kadirova’nın yaşamını yitirmesine dair AKP’li Ünal’ın ifadesi, başsavcı yardımcısı tarafından dokuz gün sonra evine gidilerek alındığı iddia edildi. Özbek basınında yer alan haberlerde Ünal’ın polise ifade vermediğine vurgu yapıldı.

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AKP’li milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara'daki evinde, Ünal'a ait silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 23 yaşındaki Özbekistan yurttaşı Nadira Kadirova’nın ölümüne dair Özbek basınında Ünal’ın ifadesinin, “dokuz gün sonra“ başsavcı yardımcısı tarafından alındığı iddiası yer aldı. Yine Özbek basınında, Kadirova’nın hayatını kaybettiği gün Ünal’ın, başsavcı yardımcısını evine çağırdığı iddiası yer aldı.

Özbek basınında yer alan haberlerde, Ünal’ın sadece evine gelen başsavcı yardımcısına ifade verdiği, polise ifade vermediği vurgulandı. Ünal, savcıya verdiği ifadede, “Ben tabancanın kaybolduğunu öğrenince her yeri aradık. Kadirova’nın odasına gittik ancak Kadirova ‘bende değil’ yanıtı verdi” dedi.

‘KADİROVA’NIN KARDEŞİNE VEKALET VERMEKTE ZORLUKLAR ÇIKARTILIYOR’

Birgün’e konuşan Kadirova ailesinin yeni avukatı Birol Öztürk, “Özbekistan’da bulunan Türkiye Konsolosluğu’nun vekaletname konusunda ağabeye zorluklar çıkarttı. Müvekkilim haftalardır vekaletname çıkarabilmek için uğraşıyor. Hâlâ dosyaya ulaşamadım ve dosyaya ulaştığımda çok detaylı bir açıklama yapacağım. Dosyaya ulaşamamamın en önemli nedeni vekaletname konusunda çıkarılan zorluklardır” dedi.


‘ÜNAL’IN ŞOFÖRÜ ÜZERİNDEN BASKI YAPILIYOR’ İDDİASI

Avukat Öztürk aynı zamanda Özbekistan’a giden Şirin Ünal’ın şoförünün Kadirova ailesi üzerinde baskı kurulmasında görev aldığından şüphelendiğini söyledi. Öztürk, “Aile perişan halde ve kendilerine çok fazla telefon geldiğini belirtti. Abisi ile konuştuğumda çok ciddi baskı yapıldığını söyledi ve cenazeyle birlikte Özbekistan’a giden Ünal’ın şoförü üzerinden de baskı yapıldığını düşünüyorum. Aile çok tedirgin durumda. Bu olayla alakalı çok ciddi duyumlarımız var ve ulaştığımız tanıklar var ve bu tanıkların çok ciddi beyanları var” dedi.
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