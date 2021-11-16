‘AKP'li üst bürokratlardan muhalefete öyle dosyalar gidiyor ki’

MAK Araştırma şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat, katıldığı bir televizyon programında bir siyasi parti liderinin kendisine AKP'li bürokratlardan dosyalar geldiğini söyledi.





Halk TV’de yayınlanan 'Sözüm Var' programında konuşan Mehmet Ali Kulat, iktidarın değişeceğini gören bazı bürokratların muhalefet partisi liderlerine ve genel merkezlerine çok önemli bilgi-belge akışı sağladığını iddia etti.





Bu bilginin kendisine bir parti genel başkanı tarafından söylendiğini aktaran Kulat, şöyle devam etti:





“İktidar mensubu bazı bürokratlardan, yani iktidarın getirdiği bazı üst bürokratlardan öyle dosyalar gidiyor ki bu ifadeleri bakın özellikle seçerek söylüyorum. O siyasi partilerin liderinin ifadesi; ‘Bunlar genel merkez içerisinde dolaşmasın diye arka tarafta ayrı bir yer tuttuk’ dedi, bir siyasi partinin lideri.”