"AKP'li üst düzey bir yetkili geldi"

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan çok konuşulacak bir iddia geldi.





Savaş, AKP'den üst düzey bir yetkilinin kendisine gelerek partiye katılması halinde Hatay'da kendisine geniş imkanlar sağlamayı teklif ettiğini ileri sürdü.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, TV5’de yayınlanan “Ankara Bürosu” programında gazeteci Ali Ekber Mete, Mustafa Yılmaz ve Nuray Başaran’ın sorularını cevapladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, TV5’de yayınlanan “Ankara Bürosu” programında gazeteci Ali Ekber Mete, Mustafa Yılmaz ve Nuray Başaran’ın sorularını cevapladı.

Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Seçimlere gidilirken AKP’den görüşme teklif geliyor mu?” sorusuna, “40 gün önce üst düzey bir yetkili geldi. ‘Sen milliyetçi muhafazakâr bir çizgidesin, tipoloji olarak uygun değilsin’ dedi. Gel seni hemen Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz. Hatay’ın her şeyini sana teslim edeceğiz’ dedi” ifadelerini kullandı.Bir felsefe var ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Biz göründüğümüz gibi olmayı tercih ediyoruz. Burada kalıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Şimdi de Millet ittifakı gönlünü açtı ve bugüne kadar da beni incitecek hiçbir şey yapmadı. Sayın Genel Başkanımız da partimizin üst seviyedeki insanları da.