Samanyolu Haber /Gündem / "AKP'li üst düzey bir yetkili geldi" /21 Ekim 2022 21:49

"AKP'li üst düzey bir yetkili geldi"

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AKP'den üst düzey bir yetkilinin kendisine gelerek partiye katılması halinde Hatay'da kendisine geniş imkanlar sağlamayı teklif ettiğini ileri sürdü.

SHABER3.COM

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Savaş, AKP'den üst düzey bir yetkilinin kendisine gelerek partiye katılması halinde Hatay'da kendisine geniş imkanlar sağlamayı teklif ettiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, TV5’de yayınlanan “Ankara Bürosu” programında gazeteci Ali Ekber Mete, Mustafa Yılmaz ve Nuray Başaran’ın sorularını cevapladı.

Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Seçimlere gidilirken AKP’den görüşme teklif geliyor mu?” sorusuna, “40 gün önce üst düzey bir yetkili geldi. ‘Sen milliyetçi muhafazakâr bir çizgidesin, tipoloji olarak uygun değilsin’ dedi. Gel seni hemen Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz. Hatay’ın her şeyini sana teslim edeceğiz’ dedi” ifadelerini kullandı.

Savaş sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Bir felsefe var ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Biz göründüğümüz gibi olmayı tercih ediyoruz. Burada kalıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Şimdi de Millet ittifakı gönlünü açtı ve bugüne kadar da beni incitecek hiçbir şey yapmadı. Sayın Genel Başkanımız da partimizin üst seviyedeki insanları da.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "AKP'li üst düzey bir yetkili geldi" Sonraki Haber >>

Meksika'da tanker kazası

Meksika'da tanker kazası

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:39:55