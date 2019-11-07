Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li üst düzey yöneticiden açıklama /07 Kasım 2019 19:44

AKP'li üst düzey yöneticiden açıklama

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti hazırlıkları son şeklini almaya başladı. AKP yönetiminin ise bir süredir Babacan cephesine odaklandığı belirtildi.

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Siyasetin gündeminde önemli bir yer tutan yeni parti çalışmaları, iktidar partisinin de ana gündem başlıklarından birini oluşturuyor. AKP'de, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da aralarında olduğu bazı üst düzey yöneticiler, illerdeki yeni parti çalışmalarını izlemek ve AKP'den istifa edebilecek isimleri partide kalmaya ikna etmekle görevlendirildi.

AKP yönetiminin daha çok Ali Babacan cephesine odaklanıldığı belirtildi. AKP'nin üst düzey yöneticilerinden bir ismin aktardığına göre, iktidar partisinde Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin gerek AKP tabanı gerekse de kamuoyunda ciddi bir karşılık bulamayacağı görüşü hakim.

Konu ile ilgili konuşan AKP'li yetkili, "Davutoğlu'nun önderlik edeceği yeni partinin pek bir varlık göstereceğini düşünmüyoruz. Gözlemimiz bu yönde. O yüzden daha çok Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partileşme çalışmalarına odaklanmış haldeyiz" ifadelerini kullandı. 

AKP'li isim, "AK Parti Milletvekilleri içerisinde yeni parti kurmaya yönelen eski yol arkadaşlarımızla temasta olan isimler olduğunu biliyoruz. Ancak AK Parti'den yeni partilere grup kurduracak oranda bir istifa dalgasının yaşanması gibi bir durum  söz konusu olmaz." ifadelerini kullanırken, AKP Milletvekilleri içerisinde yeni partilerle irtibatta olan isimlerin daha çok Ali Babacan cephesi ile temasta olduklarını kaydetti.
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