Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Varank'ın Ali Koç'a yedirdiği baklava görüntüleri için ilginç iddia! /29 Mayıs 2025 10:48

AKP'li Varank'ın Ali Koç'a yedirdiği baklava görüntüleri için ilginç iddia!

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, EuroLeague finali öncesi AKP’li Mustafa Varank’ın elinden baklava yediği görüntülerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

SHABER3.COM

THY EuroLeague Final Four finali Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenirken Fenerbahçe Bekoikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu.

Müsabakayı izlemeye gelenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da maç öncesi Bakan Bak ve AKP’li vekillerle bir araya gelirken bir fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.

ELLERİYLE BAKLAVA YEDİRDİ
AKP’li Varank, Ali Koç’a Türkiye’den getirilen baklavayı elleriyle yedirdi.

Varank'ın 'Okunmuş baklavayı da Besmele ile yediriyoruz, Bismillah.' sözlerine Ali Koç, 'Amin.' diyerek cevap verdi.


"VİDEO ANLIK DEĞİL, 3.DENEMEDEN SONRA YAYINLANDI"
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, gündeme oturan görüntülere ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

NeoSpor adlı YouTube kanalında konuşan Çelikler, görüntünün anlık olmadığını ve söz konusu videonun üçüncü denemeden sonra yayınlandığını öne sürdü.

Çelikler şunları kaydetti:

“Baklava işi anlık gelişen bir şey değil. İzlediğiniz görüntü üçüncü çekim. İş prodüksiyon aslında. Bir kere yediriyor, ‘olmadı yan çektin, bakan bey de çıksın’ falan deniliyor. Yayınlanan ve bizim gördüğümüz görüntü üçüncü çekim. Anlık bir gelişme oldu, tatlı bir sohbet anıydı denecek bir durum yok.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Varank'ın Ali Koç'a yedirdiği baklava görüntüleri... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:47