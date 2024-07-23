Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Varank'tan hayvan severlere çirkin sözler: Numan Kurtulmuş'u eleştirdi /23 Temmuz 2024 11:11

AKP'li Varank'tan hayvan severlere çirkin sözler: Numan Kurtulmuş'u eleştirdi

AKP'li Mustafa Varank, hayvan severlerin Meclis'te komisyon toplantısı yapıldığı sırada yaptıkları eylemi hedef aldı. Varank, hayvan hakkı savunucularına "Çapulcular" diye hitap ederken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yaptı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre sahipsiz hayvanların toplatılması ve katledilmesini öngören yasa teklifi TBMM’de görüşülüyor. Köpeklerin uyutulma adı altında öldürülmesini destekleyen kanun teklifine karşı hayvan hakları savunucuları dahil olmak üzere birçok vatandaş tepki gösteriyor.

Sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören kanun teklifini protesto etmek için Meclis’e gelen hayvan severler, yasa önerisini protesto etti. Hayvan hakları savunucuları, yasa teklifinde bulunan AKP’li vekillere “Hayvan katilleri” diye seslendi.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, hayvan severlerin protestosuna dikkat çekerek, onlara “Çapulcu” diye seslendi. Varank, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslenerek şunları söyledi:

“Saygıdeğer Başkanım, Biz, aklıbaşında edebiyle gelen vatandaşlarımızı binbir zorluk ile TBMM'ye davet ederken bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor? Dikkatinize arz ederim, Numan Kurtulmuş.”
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