Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş /04 Ekim 2021 09:58

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

Kendine Muhabir mikrofonuna konuşan bir vatandaş, yıllardır AKP'ye oy verdiğini söyledi. Vatandaş, "Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş. AK Parti için binlerce insanın kalbini kırdık. İzleyen varsa hepsinden özür diliyorum!" dedi.

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

Kendine Muhabir mikrofonuna konuşan bir vatandaş, yıllardır AKP'ye oy verdiğini söyledi. Vatandaş, "Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş. AK Parti için binlerce insanın kalbini kırdık. İzleyen varsa hepsinden özür diliyorum!" dedi.

Yıllardır AKP'ye oy verdiğini ancak pişman olduğunu söyleyen vatandaş, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sokak röportajında konuşan vatandaş, şunları söyledi:

"AK Partiliyim. İsmim Mustafa Güzel, Diyarbakırlıyım. AK Parti için binlerce insanın kalbini kırdım. İnan en yakın dostumun evine gidemiyorum. Hepsinden özür diliyorum. Açlıktan karnım taş bağladı, sen bana onu anlat. Aldığımız nefes para oldu."
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