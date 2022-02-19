Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vatandaş makarnayla yaşayamam dedi: Erdoğan artık reisimiz değil /19 Şubat 2022 17:43

AKP'li vatandaş makarnayla yaşayamam dedi: Erdoğan artık reisimiz değil

Daha önce ailecek AK Partiye oy verdiğini açıklayan bir vatandaş, sokak röportajında enflasyondan dert yandı. Makarnayla yaşayamam diyen vatandaş, "Erdoğan artık reisimiz değil, AKP'ye oy yok" dedi.

AKP'li vatandaş: Erdoğan artık reisimiz değil

Dolar kurundaki artış sonrasında yüksek enflasyon ile baş başa kalan vatandaş temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi. Son anket sonuçlarında oy oranı giderek düşen AK Parti'ye tabanından kötü haberler gelmeye başladı.

Daha önce AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, "Erdoğan artık reisimiz değil" diyerek artık oy vermeyeceğini söyledi.

‘Ortaya Karışık’ isimli Youtube kanalında yapılan sokak röportajında diyabet hastası olduğunu belirten vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Benim evimde 6 kişi AKP’ye oy verdi. Çocuklarımıza AK Parti’yi aşıladık. ‘Merhametli, iyidir’ dedik.

Hastaneler açtı, ilaçlarımızı aldı, çocukların kitaplarını verdi. Ancak son birkaç aydır verdiği her şeyi zehir gibi burnumuzdan getirdi. Ben diyabet hastasıyım, şekerim var kolestrolüm var. Ben makarnayla yaşayamam. Bir maydanoz 5 lira olursa ben açım demektir. Eğer bir cumhurbaşkanı, bir reis bunu yapıyorsa biz artık onu cumhurbaşkanı olarak görmeyi düşünmüyoruz. Bizi yaraladı halkın yanında olamadı. İstese bu zamların hepsine el atar.
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