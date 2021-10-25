AKP'li ve CHP'li vekilin kavgası dün geceye damga vurdu!

AKP İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, CHP İstanbul Milletvekili Av. Turan Aydoğan, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu; Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olarak gündemi TV100'de değerlendirdi. AKP'li Serkan Bayram ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın tartışması programa damga vurdu.



Geçtiğimiz hafta 10 büyükelçinin Osman Kavala için "Derhal serbest bırakılmalı" bildirimi gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor.



ABD Başkanı Biden'ın G20 Kongresi'ne, "Ulusal Acil Durum Kararnamesi'ni gönderiyor" diyen Aydoğan, "Biden onunla beraber şu açıklamayı yapıyor, 'Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına ve ulusal güvenliğine tehdittir!' yiyecek misiniz bu ifadeyi? Açık söylüyorum biz bunu kabul etmeyiz, asla kabul etmeyiz. Bu açıklama yapıldı seyrediyorsunuz. Türkiye'yi, IŞİD ile mücadeleye zarar vermekle, yani IŞİD ile taraf olmakla, sivillerin hayatını tehlikeyi atmakla, bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği zedeleyen bir tehdit unsuru olarak tarif ediyor. Neden ağzınızı açmıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tek bir laf ettiği yok. Bunları yutacak mısınız?" ifadelerini kullandı.



Serkan Bayram: Biden ve Amerika avukatlığına savunma!

Turan Aydoğan'ın sorularına karşılık, "Biden ve Amerika avukatlığına savunma" diyerek tepki gösteren Bayram, "Ulusal onurunu Cumhurbaşkanı savunuyor. Amerika bu tip işlere gireceğine F-35'leri versin. Ucuz şovmenlik yapma Turan Bey" dedi.



"2023'de göreceğiz!"

Serkan Bayram, CHP'li Turan Aydoğan'a, "Bekleyin az kaldı, 2023'de göreceğiz kim yalancı, kim ülke onurunu koruyor" dedi.



"Millet açlıktan ölüyor, ne anlatıyorsun burada?" diyen Aydoğan'a cevap veren, Bayram, "Samimiysen milletimle telefon numaranı paylaşırsın! Er mi yaman bey mi yaman! Ucuz siyaset yapmayın!



Türkiye’de açlık sorunu yoktur, lüksünü kaybetme sorunu vardır" dedi.