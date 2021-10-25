Samanyolu Haber /Politika / AKP'li ve CHP'li vekilin kavgası dün geceye damga vurdu! /25 Ekim 2021 10:15

AKP'li ve CHP'li vekilin kavgası dün geceye damga vurdu!

TV100'de Hande Aydemir'in moderatörlüğünü üstlendiği, "Şimdi Konuşalım" programında CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan ve AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın tartışması dikkat çekti.

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

AKP İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, CHP İstanbul Milletvekili Av. Turan Aydoğan, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu; Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olarak gündemi TV100'de değerlendirdi. AKP'li Serkan Bayram ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın tartışması programa damga vurdu.

Geçtiğimiz hafta 10 büyükelçinin Osman Kavala için "Derhal serbest bırakılmalı" bildirimi gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor.

ABD Başkanı Biden'ın G20 Kongresi'ne, "Ulusal Acil Durum Kararnamesi'ni gönderiyor" diyen Aydoğan, "Biden onunla beraber şu açıklamayı yapıyor, 'Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına ve ulusal güvenliğine tehdittir!' yiyecek misiniz bu ifadeyi? Açık söylüyorum biz bunu kabul etmeyiz, asla kabul etmeyiz. Bu açıklama yapıldı seyrediyorsunuz. Türkiye'yi, IŞİD ile mücadeleye zarar vermekle, yani IŞİD ile taraf olmakla, sivillerin hayatını tehlikeyi atmakla, bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği zedeleyen bir tehdit unsuru olarak tarif ediyor. Neden ağzınızı açmıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tek bir laf ettiği yok. Bunları yutacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

Serkan Bayram: Biden ve Amerika avukatlığına savunma!
Turan Aydoğan'ın sorularına karşılık, "Biden ve Amerika avukatlığına savunma" diyerek tepki gösteren Bayram, "Ulusal onurunu Cumhurbaşkanı savunuyor. Amerika bu tip işlere gireceğine F-35'leri versin. Ucuz şovmenlik yapma Turan Bey" dedi.

"2023'de göreceğiz!"
Serkan Bayram, CHP'li Turan Aydoğan'a, "Bekleyin az kaldı, 2023'de göreceğiz kim yalancı, kim ülke onurunu koruyor" dedi.

"Millet açlıktan ölüyor, ne anlatıyorsun burada?" diyen Aydoğan'a cevap veren, Bayram, "Samimiysen milletimle telefon numaranı paylaşırsın! Er mi yaman bey mi yaman! Ucuz siyaset yapmayın!

Türkiye’de açlık sorunu yoktur, lüksünü kaybetme sorunu vardır" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li ve CHP'li vekilin kavgası dün geceye damga vurdu! Sonraki Haber >>

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Ben robotun dalkavuğunu severim

Ben robotun dalkavuğunu severim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:40:28