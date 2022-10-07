AKP'li ve MHP'liler Başakşehir belediyesini böyle yağmalıyor

PROJELER YARIM KALDI





YÜZDE 60’I SATIŞ GELİRİ

Bu yıl milyarlarca lira değerinde arsa satmak için Belediye Meclisi’nden yetki alan İstanbul’dakiBaşakşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplasında belediyenin 2023 yılı tahmini bütçesi görüşüldü. Bu yıl 2 milyar 146 milyon TL değerinde arsa satmak için haziran ayında Belediye Meclisi’ne getirilen teklifedilmişti. Belediye Meclisi getirilen 2023 yılı bütçe teklifinde ise AKP’li belediyenin gelecek yıl da 1 milyar 950 milyon TL değerinde arsa satacağı ve bütçesinin yüzde 60’ını bu arazi satışlarından karşılayacağını ifade etti.BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, milyarlarca liralık arsaların satılmasına olanak sağlayan 2023 yılı bütçe teklifi de CHP Grubu’nun ret oyuna rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı belediyenin arazilerini satmasına tepki gösterdi. Yarım kalan projelere de değinen Kayabaşı, “2022 bütçeniz 980 milyon TL’ydi ama temmuz ayında 3 milyar 410 milyon TL’ye çıkardınız. Mantıksal olarak bütçesini 1’den 3’e çıkartan bir başkanlıktan performansının da aynı oranda artırmasını beklerdik. Bu yıl sadece ve sadece Fenertepe pazaryerinin temelini attınız, Güvercintepe pazaryerinin ise ihalesini yaptınız. Nikah sarayı inşaatını da lafta bıraktınız. Bu projeler 2020 yılında planlandı ve 2022 yılında bitirilip faaliyete geçirilmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.Belediyenin 2023 yılı bütçesinin yüzde 60’ını arsa taşından elde ettiği gelirle karşılayacağını vurgulayan CHP’li Kayabaşı sözlerine şöyle devam etti:“Başakşehir Belediye Başkanlığı tahmini bütçe yaparken Başakşehirliyi unutup yandaşa ve seçim sandığına bütçe yapmıştır. Belediyecilik tarihinde bütçesini iki yılda 6-7 kat artıran fakat hizmette yerinde sayan, iki yıl öncesine kadar 200 milyonluk arsa satışı yaparken şimdi 10 katı kadar daha fazla arsa satarak 2 milyar TL’lik arsa satan ve bütçe gelirinin yüzde 60’ını, 70’ini arsa satışıyla karşılayan bir belediye başkanı var mıdır? Benim bildiğim yok. Başakşehir’in geleceği arsaları giderayak haraç mezat satarak planladığınız bu abartılı ve gerçek dışı tahmini bütçenizi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak şiddetle reddediyoruz.”