Samanyolu Haber /Politika / AKP'li ve MHP'liler Başakşehir belediyesini böyle yağmalıyor /07 Ekim 2022 11:10

AKP'li ve MHP'liler Başakşehir belediyesini böyle yağmalıyor

Bu yıl 2,1 milyar TL değerinde arsa satacağını açıklayan AKP’li Başakşehir Belediyesi 2023 yılında da 2 milyar TL değerinde arsa satacak.

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Bu yıl milyarlarca lira değerinde arsa satmak için Belediye Meclisi’nden yetki alan İstanbul’daki AKP’li Başakşehir Belediyesi, gelecek yıl da yine milyarlarca liralık arazilerini satacak.

Başakşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplasında belediyenin 2023 yılı tahmini bütçesi görüşüldü. Bu yıl 2 milyar 146 milyon TL değerinde arsa satmak için haziran ayında Belediye Meclisi’ne getirilen teklif AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilmişti. Belediye Meclisi getirilen 2023 yılı bütçe teklifinde ise AKP’li belediyenin gelecek yıl da 1 milyar 950 milyon TL değerinde arsa satacağı ve bütçesinin yüzde 60’ını bu arazi satışlarından karşılayacağını ifade etti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine  göre, milyarlarca liralık arsaların satılmasına olanak sağlayan 2023 yılı bütçe teklifi de CHP Grubu’nun ret oyuna rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

PROJELER YARIM KALDI

CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı belediyenin arazilerini satmasına tepki gösterdi. Yarım kalan projelere de değinen Kayabaşı, “2022 bütçeniz 980 milyon TL’ydi ama temmuz ayında 3 milyar 410 milyon TL’ye çıkardınız. Mantıksal olarak bütçesini 1’den 3’e çıkartan bir başkanlıktan performansının da aynı oranda artırmasını beklerdik. Bu yıl sadece ve sadece Fenertepe pazaryerinin temelini attınız, Güvercintepe pazaryerinin ise ihalesini yaptınız. Nikah sarayı inşaatını da lafta bıraktınız. Bu projeler 2020 yılında planlandı ve 2022 yılında bitirilip faaliyete geçirilmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 60’I SATIŞ GELİRİ

Belediyenin 2023 yılı bütçesinin yüzde 60’ını arsa taşından elde ettiği gelirle karşılayacağını vurgulayan CHP’li Kayabaşı sözlerine şöyle devam etti:

“Başakşehir Belediye Başkanlığı tahmini bütçe yaparken Başakşehirliyi unutup yandaşa ve seçim sandığına bütçe yapmıştır. Belediyecilik tarihinde bütçesini iki yılda 6-7 kat artıran fakat hizmette yerinde sayan, iki yıl öncesine kadar 200 milyonluk arsa satışı yaparken şimdi 10 katı kadar daha fazla arsa satarak 2 milyar TL’lik arsa satan ve bütçe gelirinin yüzde 60’ını, 70’ini arsa satışıyla karşılayan bir belediye başkanı var mıdır? Benim bildiğim yok. Başakşehir’in geleceği arsaları giderayak haraç mezat satarak planladığınız bu abartılı ve gerçek dışı tahmini bütçenizi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak şiddetle reddediyoruz.”
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