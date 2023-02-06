AKP'li vekil de ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı!

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem kaydedildi.







284 kişinin hayatını kaybettiği, 2323 kişinin ise yaralandığı depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.





Edinilen son bilgiye göre, AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin depremde enkaz altında olduğu belirtildi.





Taş'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız..." ifadeleri yer aldı.