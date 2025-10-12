AKP'li vekil Demirtaş'ın tahliyesini savundu: 'Sürece faydası olur'

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, devam eden 'çözüm sürecine' ilişkin umutlu olduğunu belirtti.





Medyascope'a konuşan Ensarioğlu, Ortadoğu’daki sıkıntılara, Suriye ve İsrail’deki sorunlara rağmen sürecin iyi gittiğini ve netice alınacağını düşündüğünü belirterek, "Artık Türkiye’de silahlı bir sorun olacağını sanmıyorum” dedi.





Ensarioğlu, Osmanlı dönemi gibi Kürt, Arap ve Türk’ün kardeşçe birlikte yaşaması gerektiğini vurgulayarak, bu modelin Suriye’de de uygulanması gerektiğini söyledi.





'DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLMELİ'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi konusunda kişisel görüşünü açıklayan Ensarioğlu, "Mahkeme ‘hayır’ demiş ama ben ezbere konuşmak istemem" dedi.





Gönlünden geçenin Demirtaş’ın tahliye edilmesi olduğunu söyleyen Ensarioğlu, bunun süreç açısından da olumlu olacağını vurguladı.





İMRALI'YA ZİYARET GÜNDEMİ

TBMM’de kurulan çözüm süreci komisyonunun İmralı’ya gidip gitmeyeceği tartışmalarına da değinen Ensarioğlu, bu konunun zaman kaybı olduğunu savundu.





“Komisyonun İmralı’ya gitmesi artık tartışma konusu olmamalı” diyen Ensarioğlu, Abdullah Öcalan silah bırakma çağrısı yaptıysa bunun gereğinin yapılması gerektiğini söyledi.





MHP’nin de sürece dahil olmasının barış için önemli olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, cumhurbaşkanının daha önce iki girişimde bulunduğunu ancak eksikler olduğunu söyledi. Şimdi bu eksiklerin tamamlandığını belirten Ensarioğlu, "Komisyon Öcalan’a gitmelidir" dedi.





NE OLMUŞTU?

Selahattin Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da Demirtaş’ın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna hükmetmişti.





Türkiye, bu karara 8 Ekim’e kadar itiraz etmezse karar kesinleşecek ve Demirtaş’ın tahliyesinin önü açılacaktı. Ancak Türkiye, itiraz süresinin dolmasına 1 gün kala AİHM kararının Büyük Daire’de yeniden incelenmesi için başvuru yaptı.