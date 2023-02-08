Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı... /08 Şubat 2023 17:14

AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu deprem bölgesinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırdı.

AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 8 bin 574'e yükseldi. 49 bin 133 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgelerine yardım için gidilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da belediyenin ekipleriyle yardım için alana gitti.

AKP'Lİ VEKİL DEPREM BÖLGESİNDE İMAMOĞLU'NA SALDIRDI
İBB ekipleri enkazdan canlar kurtarırken, İmamoğlu da bölgede depremzedelere yardım için bulundu.

Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu ise deprem bölgesinde bulunan İmamoğlu’na saldırdı. AKP’li Reyhanlıoğlu, İmamoğlu’na “İngiliz uşağı defol” diye seslendi. İmamoğlu, “Sakin olun derken” Reyhanlıoğlu, “Defol" dedi. O anları CHP'li vekil Alpay Antmen paylaştı.
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AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

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