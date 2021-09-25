AKP'li vekil: Erdoğan Cumhurbaşkanı olamazsa hep beraber kül oluruz

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre; milletin Tayyip Erdoğan ile sorunu olmadığını, aksine sorunun AKP milletvekilleri ve teşkilatlarıyla olduğunu ileri süren Kaya, halkın Cumhurbaşkanına sevgisinin devam ettiği söyledi.







'HERKES HER ŞEYİ BİLİYOR'





2023 seçimleri hakkında da konuşan Kaya, parti teşkilatlarının samimi olması gerektiğini dile getirerek, “Biz samimiyetimizi kazandığımız gün biz oluyoruz. Şimdi biz milleti saf yerine koyarsak, hiç kimse hiçbir şey bilmiyor yerine koyarsak… Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyin farkında. Bizim her şeyimizin farkında. Bizim yaptıklarımızı, ettiklerimizin farkında. Eğer o samimiyete kavuşursak hiç bir sorunumuz yok” dedi.





'BERABER KÜL OLURUZ'





Gezdiği ve ziyaret ettiği yerlerde vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini gördüğünü söyleyen Oğuzhan Kaya, şu ifadeleri kullandı:





* Milletin Tayyip Erdoğan’la hiçbir sıkıntısı yok. Milletin sıkıntısı benle, teşkilatla, partiye gelmiş gitmiş adamla. Yani milletin derdi bizimle. Tayyip Erdoğan’la milletin derdi yok ki.





* Adam diyor ki biz Cumhurbaşkanımıza vefamızı göstereceğiz aday olduğunda oyumuzu vereceğiz.







* Yani ben Tayyip Erdoğan’ın 2023’te Cumhurbaşkanı olamadığında hepimizin neler kaybedeceğinin farkındayım. Onun için bizim teşkilatlarımız güçlü olmalı.





* Bizim teşkilatlarımızda insanlar, insanlara değer vermeli. Samimiyeti kazanmalı. Yoksa biz hep beraber kül oluruz. Ve biz kül olduğumuzda da hiçbirimiz bir şey olmaz.