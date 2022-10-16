AKP'li vekil iddia etmişti: ABD'den 'sansür yasasına' dair yalanlama

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, kamuoyunda 'Sansür Yasası' olarak bilinen internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine ilişkin görüşmeler sürerken yaptığı konuşmada, söz konusu yasanın içeriğini Amerikalı ve Avrupalı temsilcilere anlattıklarını ve Amerikalı ilgililerle yasayı görüştüklerini söylemişti.





Özdemir konuşmasında, Amerikalı bir yetkilinin 'Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor dediğini' iddia etmişti.





VOA Türkçe'nin haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcüsü ise Türk basınında bu konuya ilişkin dolaşan iddiaları dezenformasyon olarak niteledi. Sözcü, Büyükelçilikten bir yetkilinin ABD’de benzer yasaların bulunduğunu söylediğine ilişkin iddiaları yalanladı, Amerika’da benzer bir yasanın olmadığını belirtti.