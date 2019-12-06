Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekil linç edildi /06 Aralık 2019 20:00

AKP'li vekil linç edildi

AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, cuma namazı çıkışında tartıştığı eski AKP Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ'a küfür edince meydan dayağı yedi.

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AKP Çorum eski İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ cuma namazı çıkışında karşılaştığı AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun sözlü tacizine uğradı.

İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ ve Milletvekili Erol Kavuncu arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrasında Milletvekili Erol Kavuncu’nun, Av. Mehmet Karadağ’a küfür ettiği, kavganın da küfür neticesinde fiiliyata döküldüğü öğrenildi.

Çıkan kavgada Milletvekili Erol Kavuncu, hafif şekilde yaralandı ve hastaneye giderek tedavi altına alınırken Mehmet Karadağ hakkında şikâyetçi olup olmadığı ise öğrenilemedi.

ŞENOL SUNAT İLE DE TARTIŞMIŞTI

AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın açıklamasına yalanlama getirmiş ve Çorumda siyasi tartışmalara neden
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