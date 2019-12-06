AKP'li vekil linç edildi

AKP Çorum eski İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ cuma namazı çıkışında karşılaştığı AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun sözlü tacizine uğradı.







İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ ve Milletvekili Erol Kavuncu arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrasında Milletvekili Erol Kavuncu’nun, Av. Mehmet Karadağ’a küfür ettiği, kavganın da küfür neticesinde fiiliyata döküldüğü öğrenildi.





Çıkan kavgada Milletvekili Erol Kavuncu, hafif şekilde yaralandı ve hastaneye giderek tedavi altına alınırken Mehmet Karadağ hakkında şikâyetçi olup olmadığı ise öğrenilemedi.





ŞENOL SUNAT İLE DE TARTIŞMIŞTI





AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın açıklamasına yalanlama getirmiş ve Çorumda siyasi tartışmalara neden