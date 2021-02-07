Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekil oğluyla birlikte trafik kazası geçirdi /07 Şubat 2021 20:36

AKP'li vekil oğluyla birlikte trafik kazası geçirdi

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız'ın trafik kazası geçirdiği ve hastanede tedavi altına alınan baba oğlun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.

Kaza, Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ordu’dan Ankara’ya seyir halinde olan 34 KS 9626 plakalı Ahmet Yediyıldız yönetimindeki otomobil Feyyaz Tekel yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Yediyıldız ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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