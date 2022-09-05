Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekil Taşkesenlioğlu vergiden böyle kaçmış! /05 Eylül 2022 10:51

AKP'li vekil Taşkesenlioğlu vergiden böyle kaçmış!

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, rüşvet iddialarının odağındaki Prof. Dr. Ünsal Ban'ın Yunanistan'a kaçmaya çalışmasını yazdı.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Prof. Dr.  Ünsal Ban'ın Yunanistan'a kaçmaya çalışırken tutuklandığı tekneyle ilgili ifadesinde söylediklerini yazdı. İsmail Saymaz, Ban’ın söz konusu tekneyi 2,5-3 ay önce finansal kiralamayla beş yıllığına kiraladığını, boşanma aşamasındaki eşi AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun da durumdan haberdar olduğunu, tekneyi teslim almaya beraber gittiklerini aktardı.

"AÇIKLAMALARDAN HANGİSİ DOĞRU"
Prof. Dr. Ünsal Ban'ın ifadelerinde aktardığı bilgilerin çeliştiğine dikkati çeken Saymaz, bunu şöyle açıkladı:

“Taşkesenlioğlu, boşanma davası dilekçesinde Ban’ın 750.000 TL’ye tekne aldığını, sonra bunu satarak, bütün itirazlarına rağmen 4.500.000 Euro’ya ‘Betina’yı aldığını anlatıyor.

Bu açıklamalardan hangisi doğru? Kime inanalım? Ekmek kuyrukları dolana dolana uzarken… Kredi borcunu ödeyemeyen çiftçiler banka önlerinde traktör yakarken… Açlar ordusu çöplerden ekmek toplarken… Taşkesenlioğlu şatafatından geri kalmıyormuş! Eşiyle ta Almanya’ya kadar giderek, tekneyi teslim alıyormuş! Vergiden kaçınmak için Malta bandıralı olmasını tercih etmişler. Al sana, en yerli ve milli milletvekili!”
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