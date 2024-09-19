AKP'li vekil Türkiye Şeker Fabrikaları'na 115 milyon TL'lik 'helal çuval' sattı

AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci'nin, Türkiye Şeker Fabrikaları'na 115 milyon TL'lik çuval satışı yaptığı ortaya çıktı.







Özkeçeci’nin sahibi olduğu Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş., 50 kilogramlık şeker çuvalı alımı için düzenlenen ihaleyi kazandı. Kamudan bugüne kadar 19 ihale almış olan Özkeçeci, bu ihalelerden toplam 168 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağladı.





Çuvalların İslami koşullara uygun olduğuna dair helal taahhütnamesi de imzalayan Özkeçeci, yaptığı açıklamada, “Doğrudur ihaleyi aldım. Ben ticaret erbabıyım” diyerek kamuya yaptığı satışları savundu.







Özkeçeci'nin ticari faaliyetleri, kamudan aldığı ihaleler ve sağladığı kazançlar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara sebep oldu.