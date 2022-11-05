Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekil yolsuzluk iddiasına böyle cevap verdi: 'TOGG'u durduramazsınız' /05 Kasım 2022 15:33

AKP'li vekil yolsuzluk iddiasına böyle cevap verdi: 'TOGG'u durduramazsınız'

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan AKP'li Süleyman Karaman hakkındaki "Yüksek Hızlı Tren (YHT) ihalesinin taşeronu olan şirketten 5 milyon dolarlık taahhütname aldığına" ilişkin iddiayı gündeme getirdi. Karaman'ın Yavuzyılmaz'a verdiği yanıt şok etti.

SHABER3.COM

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Süleyman Karaman'a "5 milyon dolar aldın mı?" aldın mı diye sordu. AKP'li Süleyman Karaman böyle cevap verdi "TOGG'u durduramazsın..."

Meclis'te önceki gün yolsuzlukların araştırılmasına ilişkin CHP önergesi görüşüldü. Kürsüye çıkan CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz, YHT ihalesi için AKP'li vekil Süleyman Karaman'a 5 milyon dolar ödeneceği iddiasını gündeme getirdi.

MUHALEFET NE SORDU AKP NE YANIT VERDİ
Gerçekgündem'in haberine göre Yavuzyılmaz, Karaman'ın yüzüne "Bu doğru mu?" diye sordu. Kürsüye çıkan Karaman şu cevabı verdi: "bu isnat bütünüyle yalandan ibaret. Siz hızlı treni durduramayacaksınız. TOGG'u durduramayacaksınız." CHP'nin önergesi reddedildi.

Eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün’ün, eski TCDD Genel Müdürü olan ve bugünün AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’a 5 milyon dolar ödeyeceğini taahhüt ettiği, 16 Ocak 2017 tarihli bir belge olduğu; söz konusu belgenin Ergün’ün boşanma aşamasında eşinin mahkemeye sunduğu iddia edilmişti.

Öte yandan; TOGG CEO’su Gürcan Karakaş açılış günü (29 Ekim 2022) aracın fiyatlarının herkesin ulaşabileceği bir seviyede olacağını söylemiş fiyat vermemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen yıl ocak ayında canlı yayında TOGG için ''Halkımızı sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil" olacak açıklaması yapmıştı.

Yüzde 51'inin yerli olduğu iddia edilen TOGG'un bulunduğu segmentte Türkiye’de satışta olan başka markaların fiyatları 800 bin ile 1.5 milyon TL arasında değişiyor. Türkiye'deki satış fiyatı ise halen belli değil.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li vekil yolsuzluk iddiasına böyle cevap verdi: 'TOGG'u... Sonraki Haber >>

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı

Yanlışlıkla attığı gol yılın golü oldu

Yanlışlıkla attığı gol yılın golü oldu

KYK kız yurduna giren satırlı saldırgan öğrencileri kovaladı!

KYK kız yurduna giren satırlı saldırgan öğrencileri kovaladı!

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:35