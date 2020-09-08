Samanyolu Haber /Politika / AKP'li vekilden Akit'e: Paçavra /08 Eylül 2020 12:03

AKP'li vekilden Akit'e: Paçavra

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nu ve Akit'i yerden yere vurdu.

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"Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) tek sesli medya havuzunun gediklisi" diye nitelenen Yeni Akit gazetesinin yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'a sahip çıkmıştı. 

Karahasanoğlu, "Ayrıntısını henüz net olarak öğrenemediğimiz, ağzı bozuk bir babanın iftiraları mı, yoksa ahiret inancını damarlarında akan kan kadar yakın hissedemeyen, ne oldum delisi şımarık bir şeyh mi, anlamak için biraz daha zaman ister." ifadelerini kullanmıştı.

DURGUT: PAÇAVRANIN YAZARI, SAPIK TECAVÜZCÜYE "ŞIMARIK" DEMEKLE İKTİFA EDİYOR

Bu ifadelere şahsi Twitter hesabında cevap veren AKP İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, Abdurrahman Dilipak'ın AKP'li kadınlara yönelik sarf ettiği "fahişe" hakaretine de atıfta bulundu. Durgut, Akit'i "Paçavra" diye niteledi.

Durgut şunları kaydetti: "İnsaniyetten, İslamiyetten, ahlaktan ve vicdandan birazcık nasibi olan herkesin bütün hücreleriyle isyan edeceği, lanetleyeceği bir olayı ne kadar da empatik bir dille nasıl da büyük bir anlayışla ve soğukkanlılıkla kaleme almış bay yazar(!)."

Durgut, "Büyük bir camianın namuslu kadınlarına fahişe demekte bir beis görmeyen paçavranın yazarı, esfeli safiline inmiş ahlaksız, sapık tecavüzcüye ise şımarık demekle iktifa ediyor!" dedi.

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