AKP'li vekilden Albayrak'ın istifasını isteyenlere hakaret: Köpekler!

Doların rekor üstüne rekor kırmasıyla zor günler geçiren vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını istiyor.





TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise ekonomi yönetimini eleştirenlere 'köpekler' dedi. Güvenç'in tepki çeken paylaşımı da Albayrak'a istifa çağrısı yapanlara yanıt olarak geldi. Güvenç, "Berat Albayrak Yanındayız" etiketi kullandığı paylaşımında "Köpekler havladı diye atlar ölmez..." ifadelerini kullandı.





Sosyal medyada büyük tepki alan Güvenç, eleştirilere yanıt vermedi.



