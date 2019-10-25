Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekilden Kadın başkana büyük ayıp! /25 Ekim 2019 09:04

AKP'li vekilden Kadın başkana büyük ayıp!

ADÜ Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Yerel Seçimlerden sonra ilk kez karşılaşan AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın nezaketsizliği tepki topladı.

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp



Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni, eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Tören öncesi Binali Yıldırım’ı karşılayan isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı. Karşılamada, Aydın’da bir süredir birlik ve beraberlikten dem vuran AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın Yerel Seçimler’den bu yana ilk kez karşı karşıya geldiği Çerçioğlu ile toka etmemesi ve tebrik etme cesaretini gösterememesiyse dikkatlerden kaçmadı. 

Objektiflere yansıyan görüntülerde, Binali Yıldırım ile yan yana yürüyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yerine geçmek isteyen Mustafa Savaş, Başkan Çerçioğlu’na çarparak Yıldırım’ın yanına geçiyor.

Görüntülerin devamında Mustafa Savaş’a kısa bir süre bakan Başkan Çerçioğlu’nun yürümeye devam ettiği, Mustafa Savaş’ın ise Binali Yıldırım’la konuşmak için çaba gösterdiği görülüyor.

Savaş, 31 mart seçimlerinde Çerçioğlu’na karşı Aydın Belediye Başkanlığı seçimini kaybetmişti.
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AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

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