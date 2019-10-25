AKP'li vekilden Kadın başkana büyük ayıp!









Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni, eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Tören öncesi Binali Yıldırım’ı karşılayan isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı. Karşılamada, Aydın’da bir süredir birlik ve beraberlikten dem vuran AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın Yerel Seçimler’den bu yana ilk kez karşı karşıya geldiği Çerçioğlu ile toka etmemesi ve tebrik etme cesaretini gösterememesiyse dikkatlerden kaçmadı.





Objektiflere yansıyan görüntülerde, Binali Yıldırım ile yan yana yürüyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yerine geçmek isteyen Mustafa Savaş, Başkan Çerçioğlu’na çarparak Yıldırım’ın yanına geçiyor.





Görüntülerin devamında Mustafa Savaş’a kısa bir süre bakan Başkan Çerçioğlu’nun yürümeye devam ettiği, Mustafa Savaş’ın ise Binali Yıldırım’la konuşmak için çaba gösterdiği görülüyor.





Savaş, 31 mart seçimlerinde Çerçioğlu’na karşı Aydın Belediye Başkanlığı seçimini kaybetmişti.