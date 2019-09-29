Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekilden torpil itirafı /29 Eylül 2019 17:12

AKP'li vekilden torpil itirafı

KPSS’de yeterli puana ulaşarak gardiyan, şoför, aşçı olmak için binlerce aday uygulama sınavlarına girerken, Bitlis’te AKP’li vekil tarafından ortaya çıkan “kayırma” talebi büyük tepki çekti.

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AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler geçen günlerde yaptığı bir konuşmada, Adalet Bakanlığı tarafından Ahlât Cezaevine alınacak personel alımında kayırmacılığı itiraf etti. 

“BAKANIMIZDAN RİCA ETTİK ALACAĞIMIZIN TAMAMINI BİTLİS VE İLÇELERİNDEN DEĞERLENDİRELİM” 

Kiler konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 

“Önümüzdeki günlerde inşallah 240 kişi Ahlat’taki Cezaevi’nde. Gardiyan, Aşçı, Hizmetli, Şoför alınacak ve tamamen Bitlisli alınacak. Dışarıdan da yüzlerce başvuru var. Türkiye’nin her yerinden başvuran insanlar var. Çünkü KPSS ile alınabiliyor. Ama biz özel Bakan’ımızdan rica ettik. Alacağımızın tamamını Bitlis ve Bitlis’in ilçelerinden olmak üzere değerlendirelim dedim. Allah razı olsun. Talimat verdiler. Bitlisli gençleri alacağız. Bu arada güç yettiğimiz oranda istihdama katkı sağlayacağız.”
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