Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekile göre, diploma skandalı her yerde olabilecek bir korsanlık! /06 Ağustos 2025 17:24

AKP'li vekile göre, diploma skandalı her yerde olabilecek bir korsanlık!

AKP’li Milletvekili Mehmet Baykan, bazı üst düzey bürokratların elektronik imzalarının taklit edilerek düzenlenen sahte diploma ve belgelere ilişkin garip bir yorumda bulundu. Mehmet Baykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu skandalı ‘dünyanın her yerinde olabilecek bir korsanlık’ olarak sıraladı. Baykan, “86 milyonun kafasını karıştırmaya çalışan algı çalışması yapıyorlar!” dedi.

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Mehmet Baykan’ın paylaşımı şöyle:

Üst düzey bürokratların imzalarını taklit ederek sahte diplomalar, ehliyetler düzenleyen bir çete güvenlik birimlerince yakalanıp yargıya teslim ediliyor. Sahte belge alan kişi sayısı 200.

Dünyanın her yerinde olabilecek bir korsanlık söz konusu ve 50 yıl ile yargılananlar var.
Hal böyle iken operasyonel gücünü epey kaybetmiş uyuşturucu müptelası sponsorların yemlenmesi ile yayın yapan batıcı tayfa hemen devreye girip 86 milyonun kafasını karıştırmaya çalışan algı çalışması yapıyorlar.

Yemezler!!!

Bi bitmediniz(bitmenizde istemeyiz) ama yerli kadrolar da epey mesafe aldı. Manşetler ile ülke gündemini zıplattığınız zamanlar artık UF oldu. 150 yıllık hesap artık aleyhinize döndü bunu görün.

Görmek istemediğiniz de aşikar.  Siz bilirsiniz.
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