AKP'li vekile köylüden sert tepki

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşçugöl Köyü’ne ziyarete giderek köy halkıyla toplantı yaptı. Bu sırada yaşlı bir yurttaş, arazilerin kamulaştırılma kararına tepki göstererek “Ahmet senin babanın da arazisi var burada. Benim 40 tane yerim gidiyor, benim hayatım bitiyor. Utanmıyorsunuz da” dedi.







Köy halkının “Hakkı Dayı” diyerek sakinleştirmeye çalıştığı yurttaş, “Memlekette bir şey koymadınız, sattınız hepsini. Ne dinleyeceğim. Bitirdiniz memleketi. Mahvettiniz, Allah’tan bir korkun. Sizde hiç mi Allah korkusu yok” diyerek tepki gösterdi.





Kendisine tepki gösteren kişiye sinirlenen Hacı Ahmet Özdemir, “Yaptığınız ayıp. Bizim yaşlıya hürmetimiz var. Konuştuğunuz laftan haberiniz yok. Köyü satan da, bitiren de şerefsizdir. ‘Köyü sattı’ diyen de şerefsizdir. Böyle bir terbiyesizlik görmedim” dedi. Özdemir, o anı kameraya alan bir köylüye ise “sen de çekme kardeşim” diyerek tepki gösterdi.





KAMULAŞTIRMA KARARI ALINMIŞTI





Özdemir, daha sonra sosyal medya hesabından durumu şöyle açıkladı:





“Çavuşçugöl’de dayılar yeğenler bir arada. Zaman zaman sesimiz yükseldi, karşılıklı sitem ettik, jestleştik, restleştik ama saygı, sevgi hakimdi. Sonunda bir ortak noktada birleştik. Başka ne olacaktı ki?! Kısa zamanda halalarla yeğenler bir oturum gerçekleştireceğiz inşaallah.”





Bölgede kömür üretim faaliyetlerinin devam ettirebilmesi için acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Tarım arazilerinin kamulaştırılıp kömür madeni açılması istemine tepki gösteren bölge halkı eylem düzenlemişti.





ÖZKAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI





Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir’e kendi köyünde vatandaş isyan etti: Memlekette satmadık yer bırakmadınız. Memleketi bitirdiniz, sizde hiç mi Allah korkusu yok?” dedi.