Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekilin 'burslu okudum' sözleri yalan çıktı: Oxford'a gidebilmek için servet ödemiş /15 Kasım 2024 11:37

AKP'li vekilin 'burslu okudum' sözleri yalan çıktı: Oxford'a gidebilmek için servet ödemiş

28 yaşındaki AKP milletvekili Rumeysa Kadak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oxford Üniversitesi'nde gördüğü yüksek lisans eğitimini tamamladığını duyurdu. Kadak'ın tepkilerin ardından 'burslu' okuduğunu iddia ettiği programın en yüksek burs oranıyla dahi 2 milyon 662 bin TL olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girerek Cumhuriyet tarihinin en genç milletvekili olan Rumeysa Kadak, 14 Mayıs 2023 tarihli seçimlerde de AKP'den İstanbul milletvekili seçildi. 

Bu süreçte Meclis faaliyetlerine yeterince katılmadığı gerekçesiyle eleştirilen Kadak'ın sosyal medya paylaşımları da sık sık tartışma konusu oldu. Son olarak 11 Kasım'da yaptığı paylaşım ile "Durum güncelliyorum: Oxford’dan mezun oldum" ifadelerini kullanan Kadak, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından Oxford Üniversitesi'nde tamamladığı yüksek lisans eğitimini burslu olarak kazandığını belirtti. 

PROGRAMIN EN DÜŞÜK ÜCRETİ 2 MİLYON 662 BİN LİRA
Sözcü'de yer alan habere göre Oxford Üniversitesi'nin hazırladığı "The Scholarships for Women" programı ile yüksek lisans eğitimi alan Kadak, "Maalesef İngiltere’de Türkiye’deki gibi ücretsiz eğitim yok, fakat ben Oxford’un resmî bursuyla okudum. (Oxford’un sitesinde görebilirsiniz) Maksimum 4 kişinin faydalanabildiği bu bursa hak kazandığım için minnettarım." ifadelerini kullanırken, program için ödediği ücreti paylaşmadı. 

Buna karşın Oxford Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiler, söz konusu programın ortalama 121 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 324 bin TL) olduğunu gözler önüne sermekte. Ayrıca program için 'tamamen burslu' öğrenci seçeneği bulunmuyor. 

Öğrenciler için sunulan iki farklı burs seçeneğinden ilki, 'Forté Foundation' adıyla sağlanan ve yalnızca kadın öğrencilere yönelik 37 bin 500 sterlin indirim uygulayan bir burs programından oluşmakta. Yüksek lisans programının bir diğer bursu ise 'Club MBA' adıyla anılmakta ve öğrencilerin eğitim ücretlerinde yüzde 30 indirim yapılmasına imkan vermekte. 

Birinci burstan yararlanan öğrencilerin eğitim ücreti Türk lirası ile 3 milyon 674 bin TL'ye denk gelirken, en yüksek burs olan Club MBA'den faydalananlar ise yüksek lisans eğitimleri için Oxford Üniversitesi'ne 2 milyon 662 bin TL ödeme yapmak zorunda. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li vekilin 'burslu okudum' sözleri yalan çıktı:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:08