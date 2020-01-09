AKP'li vekilin danışmanı çalışanları sürmüş

AKP Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay’ın danışmanının Ankara – Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hattında bilet bulamayınca 4 kadın çalışanı sürgün ettirmesi iddiasının ardından Eskişehir YHT’de yaşanan skandal büyüdü. Devlet Demiryolları yönetiminin, Eskişehir kamuoyunun tepkisi üzerine çalışanların eski görev yerlerine dönmelerine ilişkin resmi yazı yürürlüğe konmadı.





GERİ DÖNÜŞÜ AKP’li VEKİLLER Mİ ENGELLİYOR?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, iki haftayı aşan ve göreve iade kararına rağmen son bulmayan sürgün uygulamasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, bakana, “Genel müdürlüğün sürgün kararını geri alan yazısı neden uygulanmıyor? Geri dönüş kararının uygulanmasına iktidar vekilleri mi engel oluyor. Bu nasıl bir hukuksuzluk?” sorularını yöneltti.





Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı’nda, AKP Eskişehir milletvekili Emine Nur Günay’ın danışmanının bilet bulanamaması ile başlayan skandallar zinciri hukuksuz uygulamaya dönüştü. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yaptığı açıklama ile yaşananları sıraladı.





ÇALIŞANLARA ‘VEKİL TALEBİNİ NEDEN GERÇEKLEŞTİRMEDİNİZ’ SORGUSU

AKP’li danışmanın Ankara – Eskişehir YHT hattında bilet bulamayınca VIP Yolcu Hizmetleri biriminde çalışanlar hakkında soruşturma açıldığını belirten Çakırözer, “YHT Yolcu Taşımacılığı Müdürlüğü’nün 13 Kasım 2019 tarihli yazısına istinaden açılan soruşturmada 4 kadın çalışana ‘VIP gişede görevli bulunduğunuz esnada Eskişehir AKP milletvekilinin bilet talebi oldu mu? Olduysa tarafınıza hangi kanaldan ulaştı. Bilet taleplerini neden gerçekleştirmediniz? Aranızda ne tür bir diyalog yaşandı?’ soruları yöneltildi” dedi.





SÜRGÜN KARARI GERİ ALINDI AMA UYGULANMIYOR

Bu sorgunun ardından çalışanların başka birimlere sürgün edildiğini anımsatan Çakırözer, “Bu hukuksuz uygulamaya son verilmesi çağrısı yaptık. Sürgün kararının kamuoyuna yansıması ve tepki çekmesinin ardından Devlet Demiryolları yönetimi bu kararı kaldırdı, çalışanların eski görev yerlerine dönmesi yönünde talimat verdi. Ortada resmi bir yazı var. Ancak bu yazı da uygulamadı” diye konuştu.





HER GÜN 100 KİLOMETRE

Öte yandan yine demiryolları yönetiminin kararı ile Eskişehir’de bir başka kadın demiryolu çalışanının da Bilecik’in Bozüyük ilçesine sürüldüğünü ve bu yüzden her gün kendi imkanları ile toplam 100 kilometre yolu gidip gelmeye mecbur bırakıldığını belirten Çakırözer, “İki çocuklu çalışana bu yaşatılan büyük bir mağduriyet. Buna da bir an önce son verilmesi gerek” ifadelerini kullandı.





İADEYİ KİM ENGELLİYOR?

Yaşanan hukuksuzluğun iki haftayı aşan süredir devam ettiğini belirten Çakırözer, “Genel Müdürlüğün sürgün kararını geri alan yazısı neden uygulanmıyor? Çalışanlar hakkında başka bir soruşturma varsa, göreve iadeye ilişkin bu yazı nasıl yazıldı? Başka bir soruşturma yoksa, demiryollarının yönetiminin iade yazısının uygulanmasına kim engel oluyor? Geri dönüş kararının uygulanmasına iktidar vekilleri mi engel oluyor? Bu nasıl bir hukuksuzluk. Genel müdürlüğün yazısı uygulanmalı, çalışanlar eski görev yerlerine bir an önce dönmeli” tepkisini gösterdi.





BAKAN’DAN YANIT BEKLENİYOR

Çakırözer, Eskişehir YHT’deki sürgün skandalını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması için hazırladığı soru önergesi ile Meclis gündemine de taşıdı. Çakırözer, Bakan Turhan’a şu soruları yöneltti:





“Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı’nda VIP çalışanların başka birimlerde görevlendirilmelerinin gerekçesi nedir? Bir milletvekilinin danışmanının Ankara – Eskişehir hattında bilet bulamamasının yeni görevlendirme kararının gerekçesi olduğu doğru mudur? Doğruysa, çalışanlar hakkında açılan soruşturmanın gerekçesi nedir, soruşturma sonucunda alınan yeni görevlendirme kararı hangi gerekçeye dayandırılmıştır? Çalışanların hakkında başka bir gerekçe ile açılmış herhangi bir inceleme veya soruşturma var mıdır? Var ise gerekçeleri nelerdir, hangi kararlarla sonuçlanmıştır? Personelin eski görev yerlerine iadesine ilişkin karar alınmış mıdır? Alındıysa, neden uygulanmamıştır?”







