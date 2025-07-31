AKP'li vekilin eşine MEB'de yardımcılık: Yapacağı görev dikkat çekti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevden alma ve yeni görevlendirmeleri içeren yeni atama kararlarına imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren atamalarda çok sayıda kritik değişiklik yer alırken aralarında bir isim dikkat çekti.





AKP'Lİ VEKİLİN EŞİ DE MEB'DE GENEL MÜDÜRLÜĞE ATANDI

Halktv'de yer alan habere göre üst düzey bürokratlardaki değişim furyasını eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK, Et ve Süt Kurumu, müftülükler ile devam etti. Çok sayıda kamu kurumunda yeni görevlendirmeleri de içeren atama kararları arasında MEB'deki görevlendirme tanıdık bir isim ile dikkat çekti.





AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’nın eşi Nur Özkaya, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.





Uzun süre Erdoğan'ın avukatlığını da yapan Ali Özkaya'nın eşi Nur Özkaya'nın yeni görevi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





OKULLARDAKİ SATIN ALMALI İŞLER ONDAN SORULACAK

Kardeşi Muharrem Özkaya da Danıştay'da görevli olan Ali Özkaya'nın eşinin yeni görevi, okulların günlük işleyişinin sürdürülebilmesiyle görevli birim MEB bünyesinde kritik öneme sahip.





Nur Özkaya'nın atandığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarının kiralama ve satın alma işlemleri, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma gibi destek hizmetlerini yürütüyor.