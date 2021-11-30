Samanyolu Haber /Politika / AKP'li vekilin oğlu rüşvet verirken görüntülendi /30 Kasım 2021 10:52

AKP'li vekilin oğlu rüşvet verirken görüntülendi

AK Partili Ahmet Akay'ın oğlu Hasan Akay'ın dava dosyasına gümrükteki görevliye rüşvet verdiği anların görüntüleri ve konuşma kaydı girdi: "Erdoğan'ın hemşerisisin müdürüm sana kim ne yapabilir."

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Yılmaz ve İsmail Akdemir isimli şahısların “Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı suçunu” işlediğini belirterek bir soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma, AK Parti Urfa Milletvekili Ahmet Akay’ın oğlu Hasan Akay’a kadar uzandı.



Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre başsavcılık, Hasan Akay’ın da aralarında yer aldığı birçok şahsın defalarca Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olan Mustafa Ataman’a rüşvet vererek kaçak olarak birçok aracın Suriye’ye geçişini sağladığı belirlendi.

Hazırlanan iddianamede, Hasan Akay’ın Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olan Mustafa Ataman’a 5 Aralık 2020 tarihinde rüşvet verdiği belirtildi. Ataman’ın odasına yerleştirilen kamera ile rüşvet anı ve zanlıların rüşvet alışverişi esnasındaki konuşmaları belgelendi.

Hazırlanan iddianamede, rüşvet anının görüntüleriyle birlikte şu ifadelere yer verildi:

“Elde edilen görüntü değerlendirildiğinde, Hasan Akay isimli şahsın pandemi sebebiyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı gününde, kendisi ve beraberinde bulunan şahısların gümrük kapısından usulsüz olarak geçmesi karşılığında Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Ataman isimli şahsa para vererek rüşvet verme suçunu işlendiği tarafımızca değerlendirilmiştir.”



NE TAŞINDIĞI BİLİNMİYOR

Hasan Akay’ın rüşvet vererek iki aracın sınırdan Suriye'ye geçişini sağladığı belirtilen İddianamede, “5 Aralık 2020 günü, Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı Mustafa Ataman’ın makam odasında Hasan Akay isimli şahsın, Ataman isimli şahsın sol tarafına yaklaşarak pantolonunun sol cebinden çıkararak saydığı ve miktarı belli olmayan parayı masanın alt tarafından Mustafa Ataman isimli şahsa verdiği anlaşılmıştır” denildi. Sınırdan kaçak olarak geçişine izin verilen araçlarda ne taşındığı ilişkin de bir bilgiye yer verilmedi.

Mustafa Ataman, ifadesinde ise “Hasan Akay’ın kendisine para verip vermediğini hatırlamadığını” söyledi.

İddianamede yer alan ve Akçakale Gümrük Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı Mustafa Ataman’ın makam odasına yerleştirilen gizli kamera ile 5 Aralık 2020 tarihinde sanıklar Ataman, Hasan Akay ve Ahmet Ayan arasında şu konuşmalar kaydedildi:

-Mustafa Ataman: İlla Kaymakama beni görevden aldıracaksınız.

-Hasan Akay: Biz senin arkandayız kim seni görevden alabilir ya?

Ahmet Ayan: Sayfan tertemiz müdürüm.

-Hasan Akay: Bir de Karadenizlisin müdürüm. Direkt Erdoğan'ın hemşerisisin. Kim sana bir şey yapabilir?... Müdürüm kaymakamın sahada ne işi var? Aramada ne işi var?

-Mustafa Ataman: Bakıyor, geliyor işte…

-Hasan Akay: Bir daha kaymakamı buraya sokarsan ben ahbaplığımı keserim ha.

-Mustafa Ataman: Dört aydır… Dört aydır gidip geliyor.

'HABER DEĞERİ YOK'

AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay oğlu Hasan Akay’ın rüşvet suçundan yargılanmasının bir “haber değeri taşımadığını” iddia ederek, “Oğlumun suçu varsa mahkeme cezasını verir” dedi.
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