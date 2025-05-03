Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekiller 'bürokrat duvarı'na çarptı! Şikayetler genel merkeze ulaştı /03 Mayıs 2025 09:12

AKP'li vekiller 'bürokrat duvarı'na çarptı! Şikayetler genel merkeze ulaştı

AKP'li milletvekillerinin bir süredir bürokratlarla iletişim kuramamaktan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

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AKP'li milletvekilleri, özellikle bakanlık ve illerdeki bazı genel müdürlerle görüşme konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Hükümete yakın Türkiye gazetesinin haberine göre AKP kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri vekiller ve bürokratlar arasındaki iletişimsizlik oldu.

Vekillerin şikayetlerini kapalı toplantılarda AKP Genel Merkezi'ne ilettikleri dile getirildi.

"BAKANLARLA DAHA RAHAT GÖRÜŞEBİLİYORUZ"

Vekiller yaşananlara ilişkin olarak şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

-Bakanlarla daha rahat görüşebiliyoruz ama işin mutfağında ve asıl uygulayıcıları olan genel müdürlerle görüşmekte sıkıntılar yaşıyoruz.

"SÜREÇ UZUYOR"

-Bürokratlar aşılamıyor, vatandaşın sıkıntısı çözümünde aksaklıklar yaşanıyor, mağduriyetlerin giderilme süreci uzuyor.
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