AKP'li vekiller 'bürokrat duvarı'na çarptı! Şikayetler genel merkeze ulaştı





"BAKANLARLA DAHA RAHAT GÖRÜŞEBİLİYORUZ"





"SÜREÇ UZUYOR"

AKP'li milletvekilleri, özellikle bakanlık ve illerdeki bazı genel müdürlerle görüşme konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.Hükümete yakın Türkiye gazetesinin haberine göre AKP kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri vekiller ve bürokratlar arasındaki iletişimsizlik oldu.Vekillerin şikayetlerini kapalı toplantılarda AKP Genel Merkezi'ne ilettikleri dile getirildi.Vekiller yaşananlara ilişkin olarak şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:-Bakanlarla daha rahat görüşebiliyoruz ama işin mutfağında ve asıl uygulayıcıları olan genel müdürlerle görüşmekte sıkıntılar yaşıyoruz.-Bürokratlar aşılamıyor, vatandaşın sıkıntısı çözümünde aksaklıklar yaşanıyor, mağduriyetlerin giderilme süreci uzuyor.