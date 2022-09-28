Samanyolu Haber /Politika / AKP'li vekiller 'kale'lerde bile sokağa çıkamıyor /28 Eylül 2022 11:11

AKP'li vekiller 'kale'lerde bile sokağa çıkamıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, partililere “Sokakta olun” talimatına karşın “milletvekillerinin sahada olmadığı” ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM’nin kapanmasının hemen ardından 2023 seçimleri için partisinin milletvekilleri, belediye başkanları ve il, ilçe teşkilatlarına “Sahada olun, halka dokunun” talimatına karşın sahadan “AKP’li milletvekilleri sahada yok” serzenişleri geldiği ifade edildi. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre parti yönetimine bu serzenişlerin özellikle “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen il ve ilçelerden geldiği belirtilirken AKP’li kurmaylar, “İllerin, ilçelerin durumları tek tek not alınarak  Erdoğan’a iletiliyor. Bu seçimler önceki seçimlerden farklı. Çalışanlar emeğinin karşılığını alacak çalışmayanlar ise yeniden aday gösterilmeyecek” değerlendirmelerini yaptı.

MHP, hafta sonu Erzurum’da miting gerçekleştirerek “Sahaya hâkimiz” mesajını verdi. Bu seçimlerde MHP’nin beklentisi “en az iki milletvekili.” Ancak daha önce AKP’ye oy vermiş yurttaşlar, MHP’nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı’ndaki “AKP’li vekillere” tepkili. Yurttaşlar, “bu kez milletvekili seçimlerinde tercihlerini bir başka partiye kullanabileceklerini” ifade ediyor.

VEKİLLER SAHADA YOK

AKP eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan seçim hükümeti döneminde içişleri bakanı olarak görev yapan, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok gibi göz önündeki isimleri Erzurum’dan aday göstermişti. Ancak yurttaşlar “eskiye oranla AKP’li milletvekillerini sahada görmediklerini” belirtiyor. AKP’li kurmaylar ise “bu tür serzenişlerin özellikle AKP’nin kalesi olarak nitelendirilen pek çok ilden kendilerine geldiğini” belirtiyor ve "yine de sahada üç ay öncesine göre daha iyiyiz" değerlendirmelerini yapıyor. AKP'li kurmaylar "Bu seçimler önceki seçimlerden farklı. Çalışanlar emeğinin karşılığını alacak, çalışmayanlar ise yeniden aday gösterilmeyecek. Bu konuda tavrımız net. Cumhurbaşkanımızın da tavrı net” ifadelerini kullanıyor.
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