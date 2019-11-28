Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekillere Ali Babacan yasağı /28 Kasım 2019 10:24

AKP'li vekillere Ali Babacan yasağı

AKP kulislerinde Ali Babacan’dan ziyade Abdullah Gül’e yönelik değerlendirmeler yapıldığı iddia ediliyor.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kulislerinde yeni parti çalışması içerisinde olan Ali Babacan'la ilgili konuşulanları köşesine taşıdı. 

Babacan'dan çok Abdullah Gül'ün konuşulduğunu belirten Selvi, "AK Partililere Ali Babacan ve yeni partiler konusunda konuşma yasağı getirilmiş." dedi. 

Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet'te, "Siyaseti şekillendiren üç hamle" başlığıyla yayımlan yazısının  bir bölümü şöyle:  

AKP'DE BABACAN HAKKINDA KONUŞMA YASAĞI

Yeni parti kurma çalışmalarını yürüten Ali Babacan’ın Habertürk’teki programı, AKP kulislerinde konuşuluyordu. Ali Babacan’ın, Fatih Altaylı’nın soruları karşısında çok net cevaplar vermek yerine “Üzerinde çalışacağız” şeklinde cevaplar vermesi eksi puan olarak değerlendirildi. Ama Babacan’ın AK Partililerin gönlünde bir yeri var. O nedenle “Temiz bir yüz. Ekonomi yönetiminde başarılıydı” diye hakkını teslim ediyorlar. Ancak Babacan’ın çok parlak bir liderlik performansı sergileyemediğinin de altını çiziyorlar. AK Parti kulislerinde Babacan’dan ziyade Abdullah Gül’e yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Gül’ün tek hedefinin yeniden cumhurbaşkanı olmak olduğunu savunan da var, “Gül’ün tek hedefi Erdoğan’a kaybettirmek” diyen de...

Ha, bir nokta daha: AK Partililere Ali Babacan ve yeni partiler konusunda konuşma yasağı getirilmiş."
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