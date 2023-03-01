AKP'li vekillere sert çıktı: İnsanların hayatlarını yok ettiniz, gülemezsiniz; Allah belanızı versin

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, TBMM'de EYT görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada AKP milletvekillerinin olduğu sıralara bakarak 'Gülmeyin' dedi. "İnsanların hayatlarını yok ettiniz, gülemezsiniz" diye sitem eden Gülüm, konuşmasını "Allah belanızı versin" diyerek bitirdi; Genel Kurul'da tansiyon yükseldi.



TBMM'de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'da değişiklik yapılmasına dair teklifin dördüncü maddesi görüldü. HDP adına söz alan İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, konuşmasını AKP sıralarına bakarak yaptı. "Bu kadar şeyden sonra hala istifa etmiyor olmanız inanılmaz" diyen Gülüm, "İstifa edeceksiniz, yargılanacaksınız, sorumluluğunuzun hesabını vereceksiniz" ifadelerini kullandı.



"Ben sizin yerinizde olsam istifa ederim, ortadan kaybolurum" diyen Gülüm, "azıcık utanmanız varsa bunu yapın" diye konuştu. AKP sıralarına doğru bakarak "Oradan gülerek olmuyor bu iş, gülme gülme" diyen Gülüm, "İnsanların hayatlarını yok ettiniz, gülemezsiniz. Allah belanızı versin" diyerek sözlerini bitirdi.