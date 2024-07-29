AKP'li Veysel Demirci'ye ihale üstüne ihale

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre AKP’den milletvekili aday adayı olan Demirci’nin şirketi Ziver İnşaat, kamu ihalelerine abone oldu.



12 yılda kamudan yaklaşık 10 milyar TL’lik ihale alan Ziver İnşaat, Burka Yapı Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklığında AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Malatya-Battalgazi-Yeşilyurt Kanalizasyon Şebeke inşaatı ihalesini 5 milyon 442 bin 823 avro bedelle aldı.



İKTİDAR, DEMİRCİ’YE ‘YÜRÜ YA KULUM’ DEMİŞ



AKP’yle yakın ilişkileri olan iş insanı Veysel Demirci'nin şirkenin kamudan aldığı bazı ihaleler şöyle:



Elazığ’ın Zafran Mahallesi’nde 1 milyarlık 448 konut ihalesi, BOTAŞ’ın 3 milyarlık Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur ilçeleri Faz-2 Doğalgaz Boru Hattı işi, DSİ'nin 135 milyonluk Çorum-Ortaköy Aşdağul Göleti, AKP’li Elazığ Belediyesi’nin 320 milyonluk içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı



1. bölge yapım işi,Bingöl maden rezervlerinin 2 milyarlık işletilmesi ihalesi, 49 milyon 494 bin TL’lik Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ihalesi, Bingöl-Elazığ Ayrımı Karayolu, Konya Karaman Ayrımı Karayolu, Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi.



DEMİRCİ, AKP’Lİ İSİMLERLE SIKI FIKI



AKP iktidarı dönemde ticari faaliyetlerinin arttığı gözlenen müteahhit Veysel Demirci, AKP’nin önemli isimleriyle verdiği pozlarla dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Binali Yıldırım, kendisine yakın olduğu ileri sürülen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile fotoğrafları olan Demirci, Erdoğan’ın kitaplarıyla verdiği pozlarla da biliniyor.



AKP Elazığ İl Başkanlığı binasının yapımına maddi destek veren Demirci, AKP'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den plaket almıştı.