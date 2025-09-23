Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur rüşvetten tutuklandı /23 Eylül 2025 09:47

AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur rüşvetten tutuklandı

Kırıkkale’de AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, “icbar yoluyla irtikap” soruşturması kapsamında tutuklandı. Başkan yardımcısı, imar müdürleri ve eski belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi cezaevine gönderildi.

SHABER3.COM

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen rüşvet soruşturmasında, Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A. ile eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. tutuklandı. Şüphelilerden belediye çalışanı Y.N.Y. adli kontrolle serbest bırakılırken, M.S. ve S.G.Ç. ise savcılık sorgularının ardından salıverildi.

AKP DİSİPLİNE SEVK ETMİŞTİ
Öte yandan AKP Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur’un partiden ihracı istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile çok sayıda isim gözaltına alınmış, Türkyılmaz ile birlikte 4 zanlı tutuklanmıştı.
