Samanyolu Haber /Politika / AKP'li Yakup Taş'ı hatırlattı: Kendi vekilinize bile sahip çıkamadınız, yuh size! /28 Şubat 2023 19:09

AKP'li Yakup Taş'ı hatırlattı: Kendi vekilinize bile sahip çıkamadınız, yuh size!

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, AKP Milletvekili Yakup Taş'ın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Kendi milletvekilinize bile sahip çıkamadınız. Yazık size günah size yuh size!" dedi.

AKP'li Yakup Taş'ı hatırlattı: Kendi vekilinize bile sahip çıkamadınız, yuh size!

Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle verdiği aranın ardından bugün yeninde toplandı.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, söz alarak 11 ili etkileyen deprem nedeniyle iktidarı eleştirdi. Bülbül, AKP Milletvekili Yakup Taş'ın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Kendi milletvekilinize bile sahip çıkamadınız. Yazık size günah size yuh size!" dedi.

Bülbül şunları kaydetti:

"Selde olduğu gibi, yangında olduğu gibi depremde de aynı akıbet oldu. Ahmet Taş kardeşime başsağlığına gittim. Yakup Taş ailesinden 28 kişi kaybetti. Ailesine de başsağlığına gittim. Vekilinize bile sahip çıkamadınız. Hala çıkmış bize başka başka şeylere bin dereden su getirerek bir şey yaptığınızı ispatlamaya çalışıyorsunuz. Bu deprem değildir. Bu merkez üssü AKP olan bir yıkımdır."
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