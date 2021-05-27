Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TV100'de Mine Uzun'la Yüz Yüze programında Yeni Akit Gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı'ya söylediği "Ak Türkçe" sözleri programa ve sosyal medyaya damga vurdu.
Canlı yayında moderatör Mine Uzun ile Hacı Yakışıklı arasında Türkçe tartışması yaşandı.
Tartışmanın ardından Cemal Enginyurt'un, "Hacı'yla aranızdaki fark şu, Hacı'nın Türkçesi ak Türkçe" sözleri canlı yayına damga vurdu.
Sosyal medya kullanıcıları Hacı Yakışıklı'nın cümleyi anlamamasını eleştirdi.
"Ak Türkçe" ifadesi kısa sürede Twitter gündemine girdi.